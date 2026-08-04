Informations pratiques

Pons

Concert pop rock & électro rock

Place de la République Pons Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Concert offert par la Ville

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Place de la République Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 95 51 35 culture@pons-ville.fr

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English :

Concert sponsored by the City

L’événement Concert pop rock & électro rock Pons a été mis à jour le 2026-07-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge