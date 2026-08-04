AGENDA · Pons
Concert pop rock & électro rock Pons
samedi 15 août 2026 · Pons
Informations pratiques
Pons
Concert pop rock & électro rock
Place de la République Pons Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Concert offert par la Ville
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Place de la République Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 95 51 35 culture@pons-ville.fr
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English :
Concert sponsored by the City
L’événement Concert pop rock & électro rock Pons a été mis à jour le 2026-07-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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