Fête du 15 août Place de la République Pons

Informations pratiques

Pons

Fête du 15 août

Place de la République Place de la République et Esplanade du Donjon Pons Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

La Ville de Pons vous donne rendez-vous samedi 15 août à partir de 20h, Place de la République, pour une soirée musicale gratuite. Au programme Red Wine à 20 h avec des reprises pop-rock SYNDRØNE à 22 h pour un concert aux sonorités électro-pop

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Place de la République Place de la République et Esplanade du Donjon Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 46 46

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English :

The City of Pons invites you to join us on Saturday, August 15, starting at 8:00 p.m., at Place de la République, for a free evening of music. On the program: Red Wine at 8 p.m. with pop-rock covers SYNDR%D8NE at 10 p.m. for an electro-pop concert

L’événement Fête du 15 août Pons a été mis à jour le 2026-07-31 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge