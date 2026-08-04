Fête du 15 août Place de la République Pons
samedi 15 août 2026 · Place de la République · Pons
Informations pratiques
Pons
Fête du 15 août
Place de la République Place de la République et Esplanade du Donjon Pons Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
La Ville de Pons vous donne rendez-vous samedi 15 août à partir de 20h, Place de la République, pour une soirée musicale gratuite. Au programme Red Wine à 20 h avec des reprises pop-rock SYNDRØNE à 22 h pour un concert aux sonorités électro-pop
.
Place de la République Place de la République et Esplanade du Donjon Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 46 46
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English :
The City of Pons invites you to join us on Saturday, August 15, starting at 8:00 p.m., at Place de la République, for a free evening of music. On the program: Red Wine at 8 p.m. with pop-rock covers SYNDR%D8NE at 10 p.m. for an electro-pop concert
L’événement Fête du 15 août Pons a été mis à jour le 2026-07-31 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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