Informations pratiques

Cernay

Concert pop rock restauration Église St-Étienne

32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Une soirée Pop Rock solidaire avec 9 artistes locaux pour soutenir la restauration de l’église Saint-Étienne.

Après l’incendie qui a durement touché l’église Saint-Étienne, neuf artistes locaux se mobilisent pour soutenir sa restauration. Venez vivre une soirée Pop Rock exceptionnelle, ponctuée d’interventions sur l’histoire et les enjeux de la restauration du patrimoine. Une soirée musicale et solidaire pour partager, se retrouver et contribuer à la renaissance de l’église. .

32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 46 80 20 contact.grun@ville-cernay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A charity pop-rock concert featuring 9 local artists to support the restoration of Saint-Étienne Church.

L’événement Concert pop rock restauration Église St-Étienne Cernay a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay