Informations pratiques

Cernay

Concours d’obéissance

97 rue René Guibert Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-12 08:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

Le Club Canin de Cernay vous invite à son concours d’obéissance. Venez encourager les équipes maître/chien et partager un moment convivial, que vous soyez passionné, curieux, débutant ou confirmé. Buvette et restauration sur place.

Le Club Canin de Cernay vous invite à découvrir son concours d’obéissance, un rendez-vous dédié au sport canin, à la complicité entre le maître et son chien et à la convivialité. Venez encourager les équipes en compétition et partager un agréable moment, que vous soyez passionné, curieux, débutant ou confirmé. Buvette et restauration sur place dans une ambiance chaleureuse. .

97 rue René Guibert Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 80 46 35 aborraccino514@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Cernay Dog Club invites you to its obedience competition. Come cheer on the handler-dog teams and enjoy a friendly atmosphere, whether you’re a dog lover, just curious, a beginner, or an experienced handler. Refreshments and food will be available on site.

L’événement Concours d’obéissance Cernay a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay