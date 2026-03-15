Concours d’obéissance Cernay
samedi 12 septembre 2026 · Cernay
Informations pratiques
Cernay
Concours d’obéissance
97 rue René Guibert Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-12 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13
Le Club Canin de Cernay vous invite à son concours d’obéissance. Venez encourager les équipes maître/chien et partager un moment convivial, que vous soyez passionné, curieux, débutant ou confirmé. Buvette et restauration sur place.
Le Club Canin de Cernay vous invite à découvrir son concours d’obéissance, un rendez-vous dédié au sport canin, à la complicité entre le maître et son chien et à la convivialité. Venez encourager les équipes en compétition et partager un agréable moment, que vous soyez passionné, curieux, débutant ou confirmé. Buvette et restauration sur place dans une ambiance chaleureuse. .
97 rue René Guibert Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 80 46 35 aborraccino514@gmail.com
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English :
The Cernay Dog Club invites you to its obedience competition. Come cheer on the handler-dog teams and enjoy a friendly atmosphere, whether you’re a dog lover, just curious, a beginner, or an experienced handler. Refreshments and food will be available on site.
L’événement Concours d’obéissance Cernay a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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