Concert Pop Rock THE COMMENTS Parc Saint Paul Saint-Paul-lès-Romans
vendredi 3 juillet 2026 · Parc Saint Paul · Saint-Paul-lès-Romans
Informations pratiques
Saint-Paul-lès-Romans
Concert Pop Rock THE COMMENTS
Parc Saint Paul 21A Avenue des Pins Saint-Paul-lès-Romans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Avec le Groupe The COMMENTS, énergie et complicité seront au rendez-vous avec ce trio distillant une musique tantôt rock tantôt pop avec 80% de standards anglo-saxons.
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Parc Saint Paul 21A Avenue des Pins Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 02 10
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English :
With The COMMENTS, energy and chemistry are guaranteed as this trio delivers a mix of rock and pop, with 80% of their set consisting of Anglo-Saxon classics.
L’événement Concert Pop Rock THE COMMENTS Saint-Paul-lès-Romans a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme