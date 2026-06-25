Soirée des 40 ans du Miami Restaurant Le Miami Grill Saint-Paul-lès-Romans
dimanche 5 juillet 2026 · Restaurant Le Miami Grill · Saint-Paul-lès-Romans
Informations pratiques
Saint-Paul-lès-Romans
Soirée des 40 ans du Miami
Restaurant Le Miami Grill 820 impasse Abbé Pierre Saint-Paul-lès-Romans Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif valable pour une personne avec une boisson comprise.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
1986-2026: 40 ans à votre service ça se fête!
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Restaurant Le Miami Grill 820 impasse Abbé Pierre Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 25 47 contact@miamigrill.com
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English :
1986–2026: 40 years %E0 at your service %E7a—let’s celebrate!
L’événement Soirée des 40 ans du Miami Saint-Paul-lès-Romans a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme