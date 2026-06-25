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Soirée des 40 ans du Miami Restaurant Le Miami Grill Saint-Paul-lès-Romans

dimanche 5 juillet 2026 · Restaurant Le Miami Grill · Saint-Paul-lès-Romans

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Restaurant Le Miami Grill
Adresse
820 impasse Abbé Pierre
Ville
26750 Saint-Paul-lès-Romans
Département
Drôme
Tarif
10 10 10 Tarif valable pour une personne avec une boisson comprise.

Saint-Paul-lès-Romans

Soirée des 40 ans du Miami

Restaurant Le Miami Grill 820 impasse Abbé Pierre Saint-Paul-lès-Romans Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif valable pour une personne avec une boisson comprise.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

1986-2026: 40 ans à votre service ça se fête!
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Restaurant Le Miami Grill 820 impasse Abbé Pierre Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 25 47  contact@miamigrill.com

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English :

1986–2026: 40 years %E0 at your service %E7a—let’s celebrate!

L’événement Soirée des 40 ans du Miami Saint-Paul-lès-Romans a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme

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