Concert Pour Clara, Orchestre national de Metz Grand Est, David Reiland, Geoffroy Couteau L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Metz

Concert Pour Clara, Orchestre national de Metz Grand Est, David Reiland, Geoffroy Couteau

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-05-29 20:00:00

fin : 2027-05-29

Date(s) :

2027-05-29

Ce concert est un magnifique hommage à Clara Schumann.

Le chef David Reiland dirige tout d’abord Clara, étonnant portrait de la grande compositrice mexicaine (lauréate du Grammy Award de la meilleure composition classique en 2026) Gabriela Ortiz à sa consœur qu’elle décrit comme une splendide compositrice, l’une des pianistes les plus importantes du XIXème siècle . Dans la belle Symphonie n° 4 de Robert Schumann, Clara est littéralement partout puisque l’anagramme de son prénom est le fil conducteur de cette œuvre captivante. De même, on raconte que Johannes Brahms dévoilait sa passion cachée pour elle dans sa musique. Faut-il entendre, dans le sublime mouvement lent de son monumental* Concerto pour piano n° 2*, un duo d’amour secret ? Geoffroy Couteau est l’un des interprètes suprêmes de ce chef-d’œuvre majestueux.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

This concert is a magnificent tribute to Clara Schumann.

Conductor David Reiland begins by conducting *Clara*, a stunning portrait of the great Mexican composer (winner of the 2026 Grammy Award for Best Classical Composition) Gabriela Ortiz pays tribute to her namesake, whom she describes as “a splendid composer, one of the most important pianists of the 19th century.” In Robert Schumann’s beautiful Symphony No. 4, Clara is literally everywhere, as the anagram of her first name serves as the central theme of this captivating work. Similarly, it is said that Johannes Brahms revealed his secret passion for her in his music. Should we hear, in the sublime slow movement of his monumental* Piano Concerto No. 2*, a secret love duet? Geoffroy Couteau is one of the foremost interpreters of this majestic masterpiece.

L’événement Concert Pour Clara, Orchestre national de Metz Grand Est, David Reiland, Geoffroy Couteau Metz a été mis à jour le 2026-06-23 par AGENCE INSPIRE METZ