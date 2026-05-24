Concert pour les 60 ans du planning familial Pau
Concert pour les 60 ans du planning familial Pau vendredi 5 juin 2026.
Pau
Concert pour les 60 ans du planning familial
19 Avenue Gaston Lacoste Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
PREMIÈRE PARTIE 20h-21h > ExParty
ExParty est un quatuor formé à Pau en 2024. Le groupe développe une musique entre froideur des années 80, énergie brute du post-punk, rythmes hypnotiques du krautrock et éclaircies pop, pour une krautwave répétitive, tendue et magnétique.
DEUXIÈME PARTIE 22h-minuit > Mefiat
Mefiat, c’est un collectif de DJ paloises né après une série d’ateliers d’initiation au djing en mixité choisie. Huit protagonistes, pour autant d’univers différents sur le dancefloor. Têtes qui bougent, pieds qui tapent, bras qui balancent. Mefiat, elles vont vous ensorceler. .
19 Avenue Gaston Lacoste Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine militantespf64@gmail.com
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English : Concert pour les 60 ans du planning familial
L’événement Concert pour les 60 ans du planning familial Pau a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Pau
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