Concert Préludia Le Messie, reflets chorals rue de Paris Moulins

Moulins

Concert Préludia Le Messie, reflets chorals

rue de Paris Cathédrale Notre Dame de l’Annonciation Moulins Allier

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Le Messie de Georg Friedrich HAENDEL (1741) première et deuxième partie Oratorio pour chœur, solistes vocaux et orchestre.

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rue de Paris Cathédrale Notre Dame de l’Annonciation Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14 bienvenue@moulins-tourisme.com

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English :

Georg Friedrich HAENDEL’s Messiah (1741) ? first and second parts Oratorio for choir, vocal soloists and orchestra.

L’événement Concert Préludia Le Messie, reflets chorals Moulins a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région