Concert Préludia Le Messie, reflets chorals rue de Paris Moulins
Concert Préludia Le Messie, reflets chorals rue de Paris Moulins samedi 10 octobre 2026.
Moulins
Concert Préludia Le Messie, reflets chorals
rue de Paris Cathédrale Notre Dame de l’Annonciation Moulins Allier
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Le Messie de Georg Friedrich HAENDEL (1741) première et deuxième partie Oratorio pour chœur, solistes vocaux et orchestre.
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rue de Paris Cathédrale Notre Dame de l’Annonciation Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14 bienvenue@moulins-tourisme.com
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English :
Georg Friedrich HAENDEL’s Messiah (1741) ? first and second parts Oratorio for choir, vocal soloists and orchestra.
L’événement Concert Préludia Le Messie, reflets chorals Moulins a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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