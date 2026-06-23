Concert Princesse Anastasia, Orchestre national de Metz Grand Est, Baldur Brönnimann, Anastasia Kobekina L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Metz

Concert Princesse Anastasia, Orchestre national de Metz Grand Est, Baldur Brönnimann, Anastasia Kobekina

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-02-05 20:00:00

fin : 2027-02-05

Date(s) :

2027-02-05

Un maître mot pour ce concert la passion ! Impossible de résister à l’incandescence du Concerto de Grazyna Bacewicz (compositrice polonaise majeure du XXème siècle dont on redécouvre l’œuvre aujourd’hui) où les cordes sont littéralement chauffées à blanc grâce à une écriture d’une irrésistible vitalité rythmique.

Pour interpréter le Concerto pour violoncelle, joyau tardif de Schumann, Anastasia Kobekina, princesse de la nouvelle génération de violoncellistes. Pour clore le concert, le chef Baldur Brönniman nous emporte dans la splendide Symphonie n° 1 de Dutilleux où les pupitres de l’orchestre lancent des flammes rougeoyantes. Un programme flamboyant !Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

One key word for this concert: passion! It’s impossible to resist the fiery intensity of the Concerto by Grazyna Bacewicz (a major 20th-century Polish composerwhose work is being rediscovered today), in which the strings are literally brought to a white-hot fever pitch thanks to a composition brimming with irresistible rhythmic vitality.

Performing Schumann’s Cello Concerto, a late masterpiece, is Anastasia Kobekina, a rising star among the new generation of cellists. To close the concert, conductor Baldur Brönniman takes us on a journey through Dutilleux’s splendid Symphony No. 1, in which the orchestra’s sections burst forth with glowing flames. A flamboyant program!

L’événement Concert Princesse Anastasia, Orchestre national de Metz Grand Est, Baldur Brönnimann, Anastasia Kobekina Metz a été mis à jour le 2026-06-23 par AGENCE INSPIRE METZ