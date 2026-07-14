Concert Prism, Henri Purcell, Keith Jarrett L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Concert Prism, Henri Purcell, Keith Jarrett

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2027-06-23 20:00:00

fin : 2027-06-23 21:15:00

Date(s) :

2027-06-23

La viole de gambe est un instrument splendide. Depuis le triomphe du film Tous les matins du monde en 1991, les musiciens n’ont cessé d’explorer sa richesse et ses incroyables particularités sonores.

Avec le projet Prism, Salomé Gasselin (lauréate de la Victoire de la musique classique dans la catégorie Révélation soliste instrumentale en 2024) et son Cairn Consort nous révèlent une image totalement inédite de la viole de gambe. Ici, les Fantaisies visionnaires de Purcell se mêlent à la transe jazz de Keith Jarrett. Ailleurs, les basses obstinées du XVIIe siècle prennent des airs de jam endiablés, pendant que les pièces de Jarrett (arrangées par Gasselin et le grand guitariste et percussionniste Kevin Seddiki) réveillent de beaux échos de folklore baroque.

Tour à tour rythmique, rêveuse, franchissant les siècles avec une aisance confondante, la viole de gambe n’a pas fini de nous surprendre !Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

The viola da gamba is a magnificent instrument. Since the success of the film *Tous les matins du monde* in 1991, musicians have continued to explore its richness and its incredible sonic qualities.

With the Prism project, Salomé Gasselin (winner of the Victoire de la Musique Classique award in the “RévElation for Instrumental Soloist in 2024) and her Cairn Consort reveal a completely new perspective on the viola da gamba. Here, Purcell’s visionary Fantasies blend with Keith Jarrett’s jazz trance. Elsewhere, 17th-century bass obstinatos take on the feel of wild “jams,” while Jarrett’s pieces (arranged by Gasselin and the great guitarist and percussionist Kevin Seddiki) evoke beautiful echoes of Baroque folklore.

By turns rhythmic and dreamy, spanning the centuries with astonishing ease, the viola da gamba never ceases to surprise us!

L’événement Concert Prism, Henri Purcell, Keith Jarrett Metz a été mis à jour le 2026-07-06 par AGENCE INSPIRE METZ