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AGENDA · Périgueux

Concert punk-rock Rosalie Cunningham et Flying Donuts Reactivated Périgueux

vendredi 25 septembre 2026 · Périgueux

Concert punk-rock Rosalie Cunningham et Flying Donuts Reactivated Périgueux

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
7 Chemin du Rousseau
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
12 12 Tarif de base plein tarif

Périgueux

Concert punk-rock Rosalie Cunningham et Flying Donuts Reactivated

7 Chemin du Rousseau Périgueux Dordogne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Profitez d’une soirée punck-rock au Moulin du Rousseau

Payant
Organisé par Some Produkt   .

7 Chemin du Rousseau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 69 98 

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English :

L’événement Concert punk-rock Rosalie Cunningham et Flying Donuts Reactivated Périgueux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Communal de Périgueux

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