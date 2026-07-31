AGENDA · Périgueux
Concert punk-rock Rosalie Cunningham et Flying Donuts Reactivated Périgueux
vendredi 25 septembre 2026 · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Concert punk-rock Rosalie Cunningham et Flying Donuts Reactivated
7 Chemin du Rousseau Périgueux Dordogne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Profitez d’une soirée punck-rock au Moulin du Rousseau
Payant
Organisé par Some Produkt .
7 Chemin du Rousseau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 69 98
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English :
L’événement Concert punk-rock Rosalie Cunningham et Flying Donuts Reactivated Périgueux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Communal de Périgueux
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