Concert quatre pianistes Rue Laurent Bonnemant Arles

Arles

Concert quatre pianistes

Samedi 30 mai 2026 à partir de 18h. Rue Laurent Bonnemant Le Capitole Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Conservatoire du Pays d’Arles vous invite à un moment musical d’exception avec “Quatre pianistes” !

Un concert mettant à l’honneur de jeunes talents prometteurs autour des plus grands compositeurs classiques Bach, Mozart, Chopin, Schumann ou encore Prokofiev.



Portés par la passion et l’exigence artistique, ces pianistes offriront au public une soirée riche en émotion, virtuosité et sensibilité, dans le cadre chaleureux du Capitole à Arles.



Un rendez-vous culturel à ne pas manquer pour les amoureux de musique classique comme pour les curieux en quête d’une belle découverte artistique. .

Rue Laurent Bonnemant Le Capitole Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 47 15

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English :

The Conservatoire du Pays d’Arles invites you to an exceptional musical experience with Quatre pianistes !

L’événement Concert quatre pianistes Arles a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme d’Arles