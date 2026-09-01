Concert Quatre pianistes Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau
samedi 19 septembre 2026 · Place François Mittérand · Saint-Martin-de-Crau
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Crau
Concert Quatre pianistes
Samedi 19 septembre 2026 de 19h30 à 20h30. Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:30:00
fin : 2026-09-19 20:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Quatre pianistes en partenariat avec le Conservatoire du Pays d’Arles .
Marlène David, Nathalie Duran, Éloïse Lien et Mathieu Gautron, enseignants au Conservatoire du Pays d’Arles t concertistes à 4 pianos , offriront un programme original !
– Jean-Sébastien Bach Concerto pour 4 claviers
– Léonard Bernstein Danses extraites de West Side Story arrangées pour 2 pianos à huit mains. .
Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr
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English :
Four Pianists, in partnership with the Conservatoire du Pays d’Arles.
L’événement Concert Quatre pianistes Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-08-28 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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