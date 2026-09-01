Concert Quatre pianistes Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Crau

Concert Quatre pianistes

Samedi 19 septembre 2026 de 19h30 à 20h30. Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:30:00

fin : 2026-09-19 20:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Quatre pianistes en partenariat avec le Conservatoire du Pays d’Arles .

Marlène David, Nathalie Duran, Éloïse Lien et Mathieu Gautron, enseignants au Conservatoire du Pays d’Arles t concertistes à 4 pianos , offriront un programme original !

– Jean-Sébastien Bach Concerto pour 4 claviers

– Léonard Bernstein Danses extraites de West Side Story arrangées pour 2 pianos à huit mains. .

Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr

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English :

Four Pianists, in partnership with the Conservatoire du Pays d’Arles.

L’événement Concert Quatre pianistes Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-08-28 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)