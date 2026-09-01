Fête médiévale Avenue du foirail Saint-Martin-de-Crau
samedi 12 septembre 2026 · Avenue du foirail · Saint-Martin-de-Crau
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Crau
Fête médiévale
Du samedi 12 au dimanche 13 septembre 2026 le samedi de 10h à 19h. Le dimanche de 10h à 18h.
Horaires de représentation à partir de 11h30.
Reconstitution de combat les deux jours à 11h30
Spectacle équestre le samedi à 14h30. Avenue du foirail Arènes Louis Thiers Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Venez découvrir le village médiéval autour des arènes !
Organisée par les Chevaliers des terres d’Occitanie, en partenariat avec la ville, cette grande fête médiévale vous invite à une immersion dans l’univers du Moyen âge. Un vaste campement prendra place autour des arènes. Au programme histoire, spectacles, démonstrations, animations interactives.
Des stands d’artisans, un marché médiéval ….
Reconstitution de combat les deux jours à 11h30.
Le samedi à 14h30, un spectacle équestre avec joutes moyenâgeuses (5€ à 10€ l’entrée)
https://www.calameo.com/read/00807632859b4e68c478d .
Avenue du foirail Arènes Louis Thiers Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 98 40
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English :
Come discover the medieval village around the arena!
L’événement Fête médiévale Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-08-25 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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