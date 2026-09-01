Fête médiévale Avenue du foirail Saint-Martin-de-Crau

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Crau

Fête médiévale

Du samedi 12 au dimanche 13 septembre 2026 le samedi de 10h à 19h. Le dimanche de 10h à 18h.

Horaires de représentation à partir de 11h30.

Reconstitution de combat les deux jours à 11h30

Spectacle équestre le samedi à 14h30. Avenue du foirail Arènes Louis Thiers Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Venez découvrir le village médiéval autour des arènes !

Organisée par les Chevaliers des terres d’Occitanie, en partenariat avec la ville, cette grande fête médiévale vous invite à une immersion dans l’univers du Moyen âge. Un vaste campement prendra place autour des arènes. Au programme histoire, spectacles, démonstrations, animations interactives.

Des stands d’artisans, un marché médiéval ….

Reconstitution de combat les deux jours à 11h30.

Le samedi à 14h30, un spectacle équestre avec joutes moyenâgeuses (5€ à 10€ l’entrée)

https://www.calameo.com/read/00807632859b4e68c478d .

Avenue du foirail Arènes Louis Thiers Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 98 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover the medieval village around the arena!

L’événement Fête médiévale Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-08-25 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)