Exposition Céline Cappuccia L’atelier éphémère Saint-Martin-de-Crau

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Crau

Exposition Céline Cappuccia

Du 11/09 au 27/09/2026 le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 15h à 18h. Le dimanche de 10h à 13h. Fermé le lundi et mardi. L’atelier éphémère 3 rue des gardians Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-11

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-11

Une photographe atypique expose à l’atelier éphémère !

Les fleurs, les libellules, que Céline Cappuccia aime, se retrouvent dans ses photos aux couleurs parfois éclatantes, parfois cuivrées, orangées, ou jaunes qui tirent vers le sépia. .

L’atelier éphémère 3 rue des gardians Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 03 80 01 latelierephemere.13310@gmail.com

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English :

An unconventional photographer is exhibiting at the %E0 l’atelier %E9ph%E9m%E8re!

L’événement Exposition Céline Cappuccia Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-08-28 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)