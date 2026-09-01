Exposition Céline Cappuccia L’atelier éphémère Saint-Martin-de-Crau
vendredi 11 septembre 2026 · L'atelier éphémère · Saint-Martin-de-Crau
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Crau
Exposition Céline Cappuccia
Du 11/09 au 27/09/2026 le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 15h à 18h. Le dimanche de 10h à 13h. Fermé le lundi et mardi. L’atelier éphémère 3 rue des gardians Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-11
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-11
Une photographe atypique expose à l’atelier éphémère !
Les fleurs, les libellules, que Céline Cappuccia aime, se retrouvent dans ses photos aux couleurs parfois éclatantes, parfois cuivrées, orangées, ou jaunes qui tirent vers le sépia. .
L’atelier éphémère 3 rue des gardians Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 03 80 01 latelierephemere.13310@gmail.com
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English :
An unconventional photographer is exhibiting at the %E0 l’atelier %E9ph%E9m%E8re!
L’événement Exposition Céline Cappuccia Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-08-28 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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