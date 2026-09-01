Journées Européennes du Patrimoine Bureau d’Information Touristique de Saint Martin de Crau Saint-Martin-de-Crau
samedi 19 septembre 2026 · Bureau d'Information Touristique de Saint Martin de Crau · Saint-Martin-de-Crau
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Crau
Journées Européennes du Patrimoine
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. Bureau d’Information Touristique de Saint Martin de Crau Avenue De la République Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Saint Martin de Crau met à l’honneur la mémoire et les savoir-faire.
De nombreuses animations ouvertes au public pendant ces deux journées dédiées au Patrimoine.
Brocante, visites de domaines, sorties, rencontres, documentaires, forum de l’artisanat…
– Le Bureau d’Information Touristique sera ouvert les deux jours de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Programme détaillé sur le site de la ville de Saint Martin de Crau .
Bureau d’Information Touristique de Saint Martin de Crau Avenue De la République Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 98 40 lecoeurdelaprovence@agglo-accm.fr
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English :
Saint Martin de Crau celebrates %E0 memory and craftsmanship.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-08-25 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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