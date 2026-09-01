Les hommes du Président Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Crau

Les hommes du Président

Samedi 26 septembre 2026 de 20h30 à 21h50. Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26 21:50:00

Date(s) :

2026-09-26

Une performance rare qui mêle théâtre, humour et improvisation !

Missionnés pour redonner le moral aux Français grâce aux vertus de l’improvisation théâtrale, l’agent K et Ducci embarquent les spectateurs dans une aventure drôle et imprévisible. .

Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr

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English :

A rare performance that blends theater, humor, and improvisation!

L’événement Les hommes du Président Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-08-28 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)