Les hommes du Président Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau
samedi 26 septembre 2026 · Place François Mittérand · Saint-Martin-de-Crau
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Crau
Les hommes du Président
Samedi 26 septembre 2026 de 20h30 à 21h50. Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 21:50:00
Date(s) :
2026-09-26
Une performance rare qui mêle théâtre, humour et improvisation !
Missionnés pour redonner le moral aux Français grâce aux vertus de l’improvisation théâtrale, l’agent K et Ducci embarquent les spectateurs dans une aventure drôle et imprévisible. .
Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr
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English :
A rare performance that blends theater, humor, and improvisation!
L’événement Les hommes du Président Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-08-28 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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