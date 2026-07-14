Concert Quintette Syntonia, Gabriel Pierné, César Franck L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Concert Quintette Syntonia, Gabriel Pierné, César Franck

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2027-01-19 20:00:00

fin : 2027-01-19 21:15:00

Date(s) :

2027-01-19

Le Quintette Syntonia nous invite à un véritable tour de force.

César Franck signe avec son Quintette de 1880 l’une des œuvres les plus brûlantes du répertoire hexagonal. Inspirée par une passion secrète, la pièce nous emporte dans un flot fiévreux d’émotions, qu’un contemporain comme Edouard Lalo comparait à une explosion de couleurs. Quasi aveugle de naissance, Louis Vierne fut élève de Franck. Son impressionnant Quintette de 1920 témoigne d’un drame intime indicible la mort de son fils Jacques de dix-sept ans au combat.

Les cinq solistes de Syntonia interprètent cette page poignante et essentielle.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

The Syntonia Quintet invites us to a true tour de force.

With his 1880 Quintet, César Franck composed one of the most brilliant works in the French repertoire. Inspired by a secret passion, the piece sweeps us away in a feverish surge of emotions, which a contemporary like Édouard Lalo compared to an “explosion” of colors. Nearly blind from birth, Louis Vierne was a student of Franck. His impressive Quintet of 1920 bears witness to an unspeakable personal tragedy: the death of his seventeen-year-old son Jacques in battle.

The five soloists of Syntonia perform this poignant and essential work.

L’événement Concert Quintette Syntonia, Gabriel Pierné, César Franck Metz a été mis à jour le 2026-07-06 par AGENCE INSPIRE METZ