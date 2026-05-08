Concert RAG’N Équeurdreville-Hainneville Cherbourg-en-Cotentin
samedi 3 octobre 2026 · Équeurdreville-Hainneville · Cherbourg-en-Cotentin
Informations pratiques
Cherbourg-en-Cotentin
Concert RAG’N
Équeurdreville-Hainneville Salle de l’Agora Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03 19:30:00
fin : 2026-10-04 01:00:00
Date(s) :
2026-10-03
L’association Les Cherbourgeoises Solidaires organise un concert avec un groupe local, suivi d’une soirée DJ pour prolonger la fête, dans l’objectif de récolter des fonds pour leur voyage humanitaire en direction du Sénégal, prévu en Avril 2027. L’objectif du voyage est de distribuer des fournitures scolaires aux enfants dans le besoin.
Sur place, présence de foodtruck, d’une buvette, et de quoi grignoter pendant la soirée. .
Équeurdreville-Hainneville Salle de l’Agora Cherbourg-en-Cotentin 50120 Manche Normandie +33 7 82 87 45 97 Les.cherbourgeoises.solidaires@gmail.com
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English : Concert RAG’N
L’événement Concert RAG’N Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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