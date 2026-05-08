UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cherbourg-en-Cotentin

Concert RAG’N Équeurdreville-Hainneville Cherbourg-en-Cotentin

samedi 3 octobre 2026 · Équeurdreville-Hainneville · Cherbourg-en-Cotentin

Concert RAG’N Équeurdreville-Hainneville Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Équeurdreville-Hainneville
Adresse
Salle de l’Agora
Ville
50120 Cherbourg-en-Cotentin
Département
Manche
Tarif

Cherbourg-en-Cotentin

Concert RAG’N

Équeurdreville-Hainneville Salle de l’Agora Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03 19:30:00
fin : 2026-10-04 01:00:00

Date(s) :
2026-10-03

L’association Les Cherbourgeoises Solidaires organise un concert avec un groupe local, suivi d’une soirée DJ pour prolonger la fête, dans l’objectif de récolter des fonds pour leur voyage humanitaire en direction du Sénégal, prévu en Avril 2027. L’objectif du voyage est de distribuer des fournitures scolaires aux enfants dans le besoin.
Sur place, présence de foodtruck, d’une buvette, et de quoi grignoter pendant la soirée.   .

Équeurdreville-Hainneville Salle de l’Agora Cherbourg-en-Cotentin 50120 Manche Normandie +33 7 82 87 45 97  Les.cherbourgeoises.solidaires@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert RAG’N

L’événement Concert RAG’N Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

À voir aussi à Cherbourg-en-Cotentin (Manche)