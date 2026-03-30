Balade en mer à bord du MilPat Place Napoléon Cherbourg-en-Cotentin

Balade en mer à bord du MilPat

Place Napoléon Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 12:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-11

Le splendide vieux gréement MilPat, appartenant à l’association Fécamp Vieux Gréement, fait escale à Cherbourg !

Embarquez pour une aventure inoubliable à Cherbourg à bord du vieux gréement MilPat.

Pendant 3 heures en mer, vivez une expérience authentique au large du Cotentin sur le pont, glissez vous dans la peau d’un matelot et participez aux manœuvres comme autrefois, en hissant les voiles et en mettant le cap vers le large.

Que vous soyez passionné de navigation ou simplement à la recherche d’une escapade originale, cette sortie vous promet un moment hors du temps, entre patrimoine maritime et paysages grandioses de la côte cherbourgeoise. L’air iodé, le rythme du vent et le charme du bateau feront de cette expérience un souvenir unique.

Pour une sortie Découverte de 3h, laissez-vous porter par la magie de la voile et explorez la rade de Cherbourg et ses horizons marins sous un angle privilégié.

Durée 3h Tout public.

Prévoir une tenue chaude et de bonnes chaussures.

Réservation nécessaire à l’Office de tourisme du Cotentin. .

Place Napoléon Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 805 32 02 00 billetteries@ot-cotentin.fr

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English : Balade en mer à bord du MilPat

L’événement Balade en mer à bord du MilPat Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Cotentin