CONCERT RAKOTO Le Burgaud
CONCERT RAKOTO Le Burgaud vendredi 5 juin 2026.
Le Burgaud
CONCERT RAKOTO
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Venez profiter d’un moment musical au café du Burgaud !
La musique de Rakoto est une plongée dans des courants musicaux métissés où le son folk rock côtoie les rythmes traditionnels malgaches, différentes influences fusionnent pour servir une écriture poétique engagée dans une pensée politique humaniste, toujours enthousiaste, parfois méditative, chantée en malgache, en anglais, en espagnol et en français.
Le concert débute à 21h. Une petite restauration avant le concert est prévue, pour cela, réservation au 06 49 82 98 49. 8 .
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie burgaud31@gmail.com
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English :
Come and enjoy a musical moment at the Café du Burgaud!
L’événement CONCERT RAKOTO Le Burgaud a été mis à jour le 2026-06-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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