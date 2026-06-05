Le Burgaud

CONCERT RAKOTO

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Venez profiter d’un moment musical au café du Burgaud !

La musique de Rakoto est une plongée dans des courants musicaux métissés où le son folk rock côtoie les rythmes traditionnels malgaches, différentes influences fusionnent pour servir une écriture poétique engagée dans une pensée politique humaniste, toujours enthousiaste, parfois méditative, chantée en malgache, en anglais, en espagnol et en français.

Le concert débute à 21h. Une petite restauration avant le concert est prévue, pour cela, réservation au 06 49 82 98 49. 8 .

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie burgaud31@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a musical moment at the Café du Burgaud!

L’événement CONCERT RAKOTO Le Burgaud a été mis à jour le 2026-06-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE