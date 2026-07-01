Concert Ras (rock et disco) Joli Paddock Hostun
vendredi 24 juillet 2026 · Joli Paddock · Hostun
Informations pratiques
Hostun
Concert Ras (rock et disco)
Joli Paddock 1 La Fournache Hostun Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Concert du groupe RAS chez Joli Paddock au pied du Vercors (musique rock et disco) !
Restauration et vente de hot-dog sur place. Venez nombreux !
.
Joli Paddock 1 La Fournache Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 57 47 10 hpoudrel@jolipaddock.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Ras (rock et disco)
Concert by the band RAS at Joli Paddock at the foot of the Vercors (rock and disco music)!
Food and hot dogs available on site. Come one, come all!
L’événement Concert Ras (rock et disco) Hostun a été mis à jour le 2026-07-03 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Hostun (Drôme)
- Soirée Peinture & Vin au Monde merveilleux des Lutins Le Monde Merveilleux des Lutins Hostun 10 juillet 2026
- Concert celtique Sunny Side Up Joli Paddock Hostun 11 août 2026
- Visite en musique Saint-Martin d’Hostun avec Gaëlle Spieser et Laure-Hélène Michel Rdv devant l’église de St Martin d’Hostun Hostun 21 août 2026
- Trail de Hostun 2026 Salle des Fêtes Hostun 27 septembre 2026