Concert Ras (rock et disco) Joli Paddock Hostun

Informations pratiques

Hostun

Concert Ras (rock et disco)

Joli Paddock 1 La Fournache Hostun Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Concert du groupe RAS chez Joli Paddock au pied du Vercors (musique rock et disco) !



Restauration et vente de hot-dog sur place. Venez nombreux !

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Joli Paddock 1 La Fournache Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 57 47 10 hpoudrel@jolipaddock.com

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English : Concert Ras (rock et disco)

Concert by the band RAS at Joli Paddock at the foot of the Vercors (rock and disco music)!

Food and hot dogs available on site. Come one, come all!

L’événement Concert Ras (rock et disco) Hostun a été mis à jour le 2026-07-03 par Valence Romans Tourisme