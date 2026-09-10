Concert Ravel, Debussy, Mozart, Vivaldi, Bach, Piazzolla, Cantemir, Doppler, Waxman Eglise Saint-Sebastien Nancy

Informations pratiques

Nancy

Concert Ravel, Debussy, Mozart, Vivaldi, Bach, Piazzolla, Cantemir, Doppler, Waxman

Eglise Saint-Sebastien 63 Rue des Ponts Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02 21:15:00

Date(s) :

2026-10-02

Une soirée d’exception vous attend au cœur de Nancy !

L’Ensemble Musicâme France vous invite à vivre un magnifique concert le 2 octobre à 20h ! Au cœur de la majestueuse Église Saint-Sébastien, un moment de musique classique d’une rare intensité s’offre à vous.

Porté par l’excellence de nos cinq musiciens virtuoses, le programme promet de vous faire vibrer au rythme des plus grands chefs-d’œuvre.

Réservez vos places dès aujourd’hui en ligne et préparez-vous à vivre une soirée inoubliable !

Programme:

– M. Ravel Boléro

– C. Debussy Prélude à l’après-midi d’un faune

– A. Vivaldi Les Quatre Saisons L’Été Presto

– D. Cantemir Pesrev Bûselik

– W. A. Mozart Concerto pour flûte en ré majeur Allegro aperto

– J. S. Bach / Ackmann Concerto pour deux violons (version jazz) Allegro

– F. Doppler Airs valaques

– A. Piazzolla Oblivion

– F. Waxman Fantaisie sur l’opéra Carmen

L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.Tout public

25 .

Eglise Saint-Sebastien 63 Rue des Ponts Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 49 97 97 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An exceptional evening awaits you in the heart of Nancy!

The Ensemble Music’me France invites you to enjoy a magnificent concert on October 2 at 8:00 p.m.! In the heart of the majestic Saint-Sébastien Church, you’ll experience a moment of classical music of rare intensity.

Driven by the excellence of our five virtuoso musicians, the program promises to move you to the rhythm of the greatest masterpieces.

Reserve your tickets online today and get ready for an unforgettable evening!

Program:

– M. Ravel: Boléro

– C. Debussy: Prélude à l’après-midi d’un faune

– A. Vivaldi: The Four Seasons “Summer”: Presto

– D. Cantemir: Pesrev B%FBselik

– W. A. Mozart: Flute Concerto in D Major Allegro aperto

– J. S. Bach / Ackmann: Concerto for Two Violins (jazz version) Allegro

– F. Doppler: Wallachian Melodies

– A. Piazzolla: Oblivion

– F. Waxman: Fantasy on the Opera *Carmen*

The Ensemble Music%E2me France is a chamber orchestra distinguished by its structure as a collective. Committed to offering its audience a unique and incomparable musical experience, it brings together top-tier international and local musicians from leading ensembles. Performing in more than 100 cities around the world, the Ensemble Music%E2me France champions music that touches the heart and lifts the spirit beyond borders.

L’événement Concert Ravel, Debussy, Mozart, Vivaldi, Bach, Piazzolla, Cantemir, Doppler, Waxman Nancy a été mis à jour le 2026-08-08 par DESTINATION NANCY