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Concert Récital de soprano Mitsuyo Hibi Loctudy

Concert Récital de soprano Mitsuyo Hibi Loctudy samedi 11 juillet 2026.

Adresse
Rue de Poulpeye
Ville
29750 Loctudy
Département
Finistère
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Tarif

Loctudy

Concert Récital de soprano Mitsuyo Hibi

Rue de Poulpeye Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Le récital de Mitsuyo Hibi s ‘inscrit dans une série de prestations qu’elle a donné ces dernières années tant à Loctudy, Locronan, que Plogonnec., avec au programme chants sacrés et des airs d’opéra de Mozart, Verdi, Caccini etc. Elle intervient régulièrement à la cathédrale de Quimper pour les fêtes de Noël, dirige deux chorales sur Quimper et enseigne le japonais à Ste Thérèse ainsi qu ‘à l ‘UBO. Elle vient d’Osaka et a pu intervenir dans l’opéra de cette ville dans les grandes œuvres du répertoire lyrique.
Voix et interprétation exceptionnelles.

Organisé par l’association Breizalia.   .

Rue de Poulpeye Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 08 63 43 77 

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English :

L’événement Concert Récital de soprano Mitsuyo Hibi Loctudy a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Destination Pays Bigouden

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