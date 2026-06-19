Loctudy

Concert Récital de soprano Mitsuyo Hibi

Rue de Poulpeye Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Le récital de Mitsuyo Hibi s ‘inscrit dans une série de prestations qu’elle a donné ces dernières années tant à Loctudy, Locronan, que Plogonnec., avec au programme chants sacrés et des airs d’opéra de Mozart, Verdi, Caccini etc. Elle intervient régulièrement à la cathédrale de Quimper pour les fêtes de Noël, dirige deux chorales sur Quimper et enseigne le japonais à Ste Thérèse ainsi qu ‘à l ‘UBO. Elle vient d’Osaka et a pu intervenir dans l’opéra de cette ville dans les grandes œuvres du répertoire lyrique.

Voix et interprétation exceptionnelles.

Organisé par l’association Breizalia. .

Rue de Poulpeye Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 08 63 43 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Récital de soprano Mitsuyo Hibi Loctudy a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Destination Pays Bigouden