Concert récital d’orgue Bagnoles de l’Orne Normandie
Concert récital d’orgue Bagnoles de l’Orne Normandie mercredi 16 septembre 2026.
Concert récital d’orgue
9 Place de l’Église Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 17:00:00
fin : 2026-09-16 18:15:00
Date(s) :
2026-09-16
Organisé par Les Amis de l’orgue de Sainte Madeleine de Bagnoles de l’Orne et dans cette église (Bagnoles-Château).
François MOREAU,Titulaire de l’orgue de l’église St-Pierre de Coutances, reprendra des pièces du répertoire de Georg Fredrich Haëndel
• Libre participation aux frais.
• Durée 1 h 15 environ.
• Entrée sans réservation.
Autres dates
– 07 juin
– 24 juin
– 15 juillet
– 5 août
– 26 août
– 15 septembre
– 4 octobre .
9 Place de l’Église Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 38 27 09 duval.orgue@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert récital d’orgue
L’événement Concert récital d’orgue Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne