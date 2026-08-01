AGENDA · Pervenchères
Concert Récital Italien Pervenchères
samedi 15 août 2026 · Pervenchères
Informations pratiques
Pervenchères
Concert Récital Italien
Église Notre-Dame de l’Assomption Pervenchères Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 17:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Récital Italien avec Elisa Fiasca, voix et Patrick Pernet, piano.
Participation libre au profit de Pervenchères Patrimoine .
Église Notre-Dame de l’Assomption Pervenchères 61360 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37
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English : Concert Récital Italien
L’événement Concert Récital Italien Pervenchères a été mis à jour le 2026-08-01 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
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