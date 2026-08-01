Informations pratiques

Pervenchères

Concert Récital Italien

Église Notre-Dame de l’Assomption Pervenchères Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 17:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Récital Italien avec Elisa Fiasca, voix et Patrick Pernet, piano.

Participation libre au profit de Pervenchères Patrimoine .

Église Notre-Dame de l’Assomption Pervenchères 61360 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

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English : Concert Récital Italien

L’événement Concert Récital Italien Pervenchères a été mis à jour le 2026-08-01 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE