Concert rencontre, Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux

Informations pratiques

Concert rencontre Mercredi 2 décembre, 20h00 Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-02T20:00:00+01:00 – 2026-12-02T21:00:00+01:00

Fin : 2026-12-02T20:00:00+01:00 – 2026-12-02T21:00:00+01:00

Orchestre

À la Salle des fêtes, la formule est connue : à l’issue du concert, les musiciens de l’Orchestre rejoignent le public dans la salle pour discuter et mieux se connaître de manière conviviale. Le basson sera la star cette année, sortant de son rôle habituel pour chanter sur le devant de la scène : une découverte du timbre élégant de cet instrument rare, dans un concerto de Rossini.

Programme

Wolfgang Amadeus Mozart,Don Giovanni, ouverture

Gioacchino Rossini, Concerto pour basson

Joseph Haydn, Symphonie n° 102

En savoir plus

Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 Cours de Luze, 33300 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/707060-concert-rencontre »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-concert-rencontre-85371 »}]

Orchestre National Bordeaux Aquitaine I Izabelė Jankauskaitė I Sam Sallenave Orchestre