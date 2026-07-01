Visite : L’histoire de Bordeaux de l’Antiquité à nos jours, Musée d’Aquitaine, Bordeaux
jeudi 6 août 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux
Informations pratiques
Visite : L’histoire de Bordeaux de l’Antiquité à nos jours 6 – 27 août Musée d’Aquitaine Gironde
5€ + entrée au musée, gratuit Carte jeune
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-06T15:00:00+02:00 – 2026-08-06T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-27T15:00:00+02:00 – 2026-08-27T16:00:00+02:00
Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux
De la cité de Burdigala jusqu’à la ville actuelle, parcourez 2 000 ans d’histoire à travers les collections du musée. Visite sans réservation musée d’Aquitaine enfant
© L. Gauthier, mairie de Bordeaux
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