LES INÉDITS DE L’ÉTÉ • Ensemble Chakâm, BORDEAUX Place des citernes, Bordeaux

Informations pratiques

LES INÉDITS DE L’ÉTÉ • Ensemble Chakâm Mercredi 5 août, 20h00 BORDEAUX Place des citernes Gironde

GRATUIT sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-05T20:00:00+02:00 – 2026-08-05T21:30:00+02:00

Fin : 2026-08-05T20:00:00+02:00 – 2026-08-05T21:30:00+02:00

Broderies persanes et baroques

Chakâm, du nom d’une ancienne forme poétique persane, réunit trois femmes issues de traditions musicales différentes, au langage fait de cordes et de chants. L’éclat du târ de l’Iranienne Sogol Mirzaei dialogue avec le qânûn virevoltant de l’instrumentiste grecque Eleanna Pitsikaki et la viole de gambe aux sonorités baroques de la virtuose franco-vietnamienne Marie-Suzanne de Loye. Les musiciennes fusionnent les tempéraments, les époques et les géographies en une poésie rare et délicate. L’inspiration persane et les nostalgies d’une tradition de l’exil y côtoient une formidable capacité à l’invention et l’improvisation. Né du croisement et de la rencontre, l’ensemble Chakâm a évolué au fil des ans et, clin d’œil bordelais, la Palestinienne Christiane Zayed invitée de l’Été métropolitain le 27 août aux cotés de Piers Faccini, a œuvré à sa fondation.

—

Avec Marie-Suzanne de Loye (viole de gambe), Sogol Mirzaei (târ), Eleanna Pitsikaki (qânûn)

Photo : Gael Mirande Nazmojito

En savoir plus sur leEnsemble Chakâm

—

☀️MERCREDI 05.08 À 20H

☀️BORDEAUX > Place des citernes , Place des citernes

33800 Bordeaux

☀️ TOUT PUBLIC

☀️ DURÉE : 1H30

☀️ GRATUIT sans réservation

En cas d’intempéries, représentation déplacée en salle couverte à proximité (rue Compagnie du midi)

L’accès aux représentations prévues dans des espaces fermés (site de jeu initial ou site de repli) est soumis à la jauge de sécurité maximale autorisée de chaque lieu. L’entrée à ces représentations se fera sous réserve de la capacité maximale autorisée.

En cas d’intempéries ou de canicule, le repli en lieu couvert ou l’annulation d’une représentation sera annoncé au plus tard le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

________________

Extrait du spectacle

Ensemble Chakâm

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole dans le cadre de l’Été métropolitain 2026, en collaboration étroite avec ses partenaires.

BORDEAUX Place des citernes Place des citernes 33800 Bordeaux Bordeaux 33080 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://tournsol.net/ensemble-chakam/ »}, {« data »: {« author »: « France Musique concerts », « cache_age »: 86400, « description »: « L’Ensemble Chaku00e2m : Sogol Mirzaei (Tu00e2r) / Christine Zayed (Qanoun, Chant) / Marie-Suzanne de Loye (Viole de Gambe) interpru00e8te Nyalak, un thu00e8me traditionnel arrangu00e9 par Chaku00e2m. Extrait du concert Prix Icart Sessions du 1er mars 2021 enregistru00e9 au Carreau du Temple u00e0 Paris.nn#ConcertOcoraCouleursDuMonde #PrixIcartSessions2021nnRetrouvez tous les concerts en vidu00e9o de France Musique sur https://www.francemusique.fr/concertsnnCliquez ici pour vous abonner : http://bit.ly/2oeEr3e nnSuivez nous sur :nu25ba Facebook – https://facebook.com/FranceMusiquenu25ba Twitter – http://bit.ly/2okZSfPnu25ba Instagram – http://bit.ly/2nDA547 », « type »: « video », « title »: « Traditionnel : Nyalak (Ensemble Chaku00e2m) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/DAab5lD266Q/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=DAab5lD266Q », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCiPYZkZeNbYTQZKNMlB0Gsw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=DAab5lD266Q&list=PLUkF-dqBcgpasUUgnwSPufWrzD3AFvf9v »}]

Concert

©Gael Mirande Nazmojito