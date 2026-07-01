Street Tour – Port de la Lune, Port de la Lune, Bordeaux

Informations pratiques

Street Tour – Port de la Lune 4 – 7 août Port de la Lune Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-04T17:00:00+02:00 – 2026-08-04T21:00:00+02:00

Fin : 2026-08-07T17:00:00+02:00 – 2026-08-07T21:00:00+02:00

Bordeaux 3×3 Ballistik organsise dans le cadre de son Sumer Tour la tournée des playground de Bordeaux avec au programme: pick up 3×3, qualif 1vs1 contest, de la musique, une recyclerie sportive et une buvette

Port de la Lune 1 Rue du Cardinal Feltin, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@bordeaux3x3.fr »}]

Venez jouer au Basket 3×3 dans une ambiance communautaire avec de la musique, une recyclerie sportive et de quoi se rafraîchir avec la buvette ! Basket 3×3 Street Tour

Bordeaux 3×3 Ballistik