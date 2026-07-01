Street Tour – Port de la Lune, Port de la Lune, Bordeaux
mardi 4 août 2026 · Port de la Lune · Bordeaux
Informations pratiques
Street Tour – Port de la Lune 4 – 7 août Port de la Lune Gironde
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T17:00:00+02:00 – 2026-08-04T21:00:00+02:00
Fin : 2026-08-07T17:00:00+02:00 – 2026-08-07T21:00:00+02:00
Bordeaux 3×3 Ballistik organsise dans le cadre de son Sumer Tour la tournée des playground de Bordeaux avec au programme: pick up 3×3, qualif 1vs1 contest, de la musique, une recyclerie sportive et une buvette
Port de la Lune 1 Rue du Cardinal Feltin, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@bordeaux3x3.fr »}]
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Bordeaux 3×3 Ballistik
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