En juillet et aout, profitez des Olympiades dans les échoppes, Parc Bordelais, Bordeaux
mardi 4 août 2026 · Parc Bordelais · Bordeaux
Informations pratiques
En juillet et aout, profitez des Olympiades dans les échoppes Mardi 4 août, 10h00 Parc Bordelais Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T10:00:00+02:00 – 2026-08-04T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-04T10:00:00+02:00 – 2026-08-04T12:00:00+02:00
Marche et Temps convivial
RDV à 10h devant la grille d’entrée principale du Parc Bordelais
Parc Bordelais Parc Bordelais Bordeaux 33200 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0 800 625 885 »}, {« type »: « email », « value »: « seniors@mairie-bordeaux.fr »}]
Les olympiades de l’été commencent !! Une fois par semaine, venez faire une activité physique de façon ludique avec les échoppes de la ville.
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