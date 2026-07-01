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Apprendre à créer un jeu en bois de réemploi avec La Planche, Maison écocitoyenne, Bordeaux

vendredi 17 juillet 2026 · Maison écocitoyenne · Bordeaux

Apprendre à créer un jeu en bois de réemploi avec La Planche, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Lieu
Maison écocitoyenne
Adresse
Quai Richelieu, Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit, sur inscription

Apprendre à créer un jeu en bois de réemploi avec La Planche Vendredi 17 juillet, 16h00 Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T16:00:00+02:00 – 2026-07-17T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T16:00:00+02:00 – 2026-07-17T18:00:00+02:00

...venez découvrir les outils de menuiserie.
À partir de 8 ans, sur inscription.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]
En binôme adulte-enfant, venez fabriquer votre petit jeu en bois à partir de bois de réemploi. À travers, la fabrication d’un mini-robot ou d’un petit train articulé…

Crédits photo La Planche

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