Apprendre à créer un jeu en bois de réemploi avec La Planche, Maison écocitoyenne, Bordeaux
vendredi 17 juillet 2026 · Maison écocitoyenne · Bordeaux
Informations pratiques
Apprendre à créer un jeu en bois de réemploi avec La Planche Vendredi 17 juillet, 16h00 Maison écocitoyenne Gironde
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T16:00:00+02:00 – 2026-07-17T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T16:00:00+02:00 – 2026-07-17T18:00:00+02:00
...venez découvrir les outils de menuiserie.
À partir de 8 ans, sur inscription.
Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]
En binôme adulte-enfant, venez fabriquer votre petit jeu en bois à partir de bois de réemploi. À travers, la fabrication d’un mini-robot ou d’un petit train articulé…
Crédits photo La Planche
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