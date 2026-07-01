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Quartiers Sports au City Stade Port de la Lune, City Stade Port de la Lune, Bordeaux

mardi 4 août 2026 · City Stade Port de la Lune · Bordeaux

Quartiers Sports au City Stade Port de la Lune, City Stade Port de la Lune, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Lieu
City Stade Port de la Lune
Adresse
Rue du Cardinal Feltin
Ville
33300 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Quartiers Sports au City Stade Port de la Lune 4 et 5 août City Stade Port de la Lune Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T14:00:00+02:00 – 2026-08-04T20:00:00+02:00
Fin : 2026-08-05T14:00:00+02:00 – 2026-08-05T20:00:00+02:00

Tout l’été, profitez du village sportif itinérant de la ville qui vous propose de multiples activités sportives, ludiques et culturelles. Les activités sont encadrées, gratuites et ouvertes à toutes et à tous ! Le village est ouvert du 14 juillet au 26 août.

  • Du mardi au vendredi, il s’installe dans différents lieux de la ville, de 14h à 20h.
  • Tous les samedis, il s’installe à la Plage du Lac, de 14h à 19h.
  • Pas de Quartiers Sports du 11 au 15 août.

Chaque jour, à 18h, place à un rendez-vous sportif collectif mêlant douceur et énergie avec les éducateurs sportifs du village, en simultané :

  • une séance de sport adulte
  • une séance de sport enfant

Mardi 4 août

Activités sportives avec les clubs :

  • Basket avec Ballistik 3×3 (15h – 18h)
  • Capoeira avec Aruada (14h – 18h)
  • Cheerleading avec la Ligue NAFA (14h – 17h)
  • Multisports avec UFOLEP (14h – 18h)
  • Skate avec Bordeaux Skate Culture (15h – 19h)
  • Vélo avec Afterwork Cycling Club (14h – 17h)

Activités sportives avec les éducateurs sportifs du village de 14h à 20h :

  • Badminton
  • Football
  • Parcours de motricité
  • Pilate
  • Rugby
  • Volley
  • Yoga
  • Zumba

Activités culturelles et ludiques :

  • Ateliers créatifs avec les Petits Débrouillards (14h – 18h)
  • Brochettes de fruits Avec Echange Nord Sud (15h – 16h30)

Mercredi 5 août

Activités sportives avec les clubs :

  • Basket avec Ballistik 3×3 (15h – 18h)
  • Capoeira avec Aruada (14h – 18h)
  • Cheerleading avec la Ligue NAFA (14h – 17h)
  • Multisports avec UFOLEP (14h – 18h)
  • Skate avec Bordeaux Skate Culture (15h – 19h)
  • Vélo avec Afterwork Cycling Club (14h – 17h)

Activités sportives avec les éducateurs sportifs du village de 14h à 20h :

  • Badminton
  • Football
  • Parcours de motricité
  • Pilate
  • Rugby
  • Volley
  • Yoga
  • Zumba

Activités culturelles et ludiques :

  • Ateliers créatifs avec les Petits Débrouillards (14h – 18h)

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DATES ET LIEUX – JUILLET & AOÛT
Cliquez pour accéder au programme chaque lieu.

Du mardi 14 au mercredi 15 juillet : Bande Sportive du Grand Parc (Grand Parc)
Du jeudi 16 au vendredi 17 juillet : Parc du Grand Parc (Grand Parc)
Samedi 18 juillet : Plage du Lac (Ginko)
Du mardi 21 au vendredi 24 juillet : Parc Pinçon (Benauge)
Samedi 25 juillet : Plage du Lac (Ginko)
Du mardi 28 au mercredi 29 juillet : Grande Prairie des Aubiers (Les Aubiers)
Du jeudi 30 au vendredi 31 juillet : Parc Monséjour (Stéhélin Monséjour)
Samedi 1er août : Plage du Lac (Ginko)
Du mardi 4 au mercredi 5 août : City Stade Port de la Lune (Bacalan)
Du jeudi 6 au vendredi 7 août : Square Roger Hypousteguy (Bacalan)
Samedi 8 août : Plage du Lac (Ginko)
Du mardi 18 au mercredi 19 août : Parc de la piscine Jean Zay (Stéhélin Monséjour)
Du jeudi 20 au vendredi 21 août : Place André Meunier (Sainte-Croix Gare Sacré cœur)
Samedi 22 août : Plage du Lac (Ginko)
Du mardi 25 au mercredi 26 août : Parc Carle Vernet (Belcier Armagnac)

City Stade Port de la Lune Rue du Cardinal Feltin Bordeaux 33300 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-a-la-bande-sportive-du-grand-parc »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-du-grand-parc »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-a-la-plage-du-lac »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-pincon »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-a-la-grande-prairie-des-aubiers »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-monsejour »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-city-stade-port-de-la-lune »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-square-roger-hypousteguy »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-de-la-piscine-jean-zay »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-a-la-place-andre-meunier »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-carle-vernet »}]
Du mardi 4 au mercredi 5 août, Quartiers Sports prend ses quartiers au City Stade Port de la Lune (Bacalan). quartierssports

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