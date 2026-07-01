Vins de Châteauneuf-du-Pape, La Cité du Vin, Bordeaux

Informations pratiques

Vins de Châteauneuf-du-Pape Jeudi 6 août, 19h00 La Cité du Vin Gironde

Inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-06T19:00:00+02:00 – 2026-08-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-06T19:00:00+02:00 – 2026-08-06T20:00:00+02:00

Dans le cadre de ses 10 ans et de l’exposition photos Le Tour du monde en 50 régions viticoles, la Cité du Vin souhaite remercier ses fidèles partenaires viticoles du monde entier, et vous invite à découvrir leurs terroirs et leurs vins lors de moments de convivialité !

Retrouvez tout au long de l’été une série d’afterwork de dégustation, pensée pour faire voyager amateurs éclairés ou simples curieux à travers les grandes régions viticoles du monde afin d’explorer la diversité gustative et culturelle des vins du globe qui font toute l’ADN de la Cité du Vin.

Ce soir, partez à la découverte du vignoble rhodanien à travers trois vins soigneusement sélectionnés par nos sommeliers. Au cœur de la vallée du Rhône, le vignoble de Châteauneuf-du-Pape s’étend sur des terres baignées de soleil, entre galets roulés et mistral.

Ce terroir d’exception donne naissance à des vins réputés pour leur profondeur, leur générosité et leur caractère. Les rouges, puissants et élégants, côtoient des blancs plus rares, tout en finesse. Découvrir Châteauneuf-du-Pape, c’est partir à la rencontre d’une appellation emblématique, dont chaque verre raconte la richesse d’un terroir légendaire.

Un afterwork à vivre entre amis, en famille ou entre collègues, pour comparer et s’émerveiller, et découvrir cette passion qui anime la Cité du Vin depuis 10 ans !

Animé par : Sylvain Farthouat, animateur sommelier

En partenariat avec : Syndicat des vignerons de l’Appellation d’Origine Châteauneuf-du-Pape

Avec le soutien de : Maison Johanès Boubée

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.laciteduvin.com/fr/agenda/vins-de-chateauneuf-du-pape-19h »}]

3 vins pour découvrir le vignoble de Châteauneuf-du-Pape dégustation vin

VILLAGE©photoA.Vidal_Coll_fédérationdessyndicatsdeproducteursCDP