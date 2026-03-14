Concert : répertoire moderne interprété avec des instruments anciens normands !, Manoir de Vaux, Gisors

Informations pratiques

Concert : répertoire moderne interprété avec des instruments anciens normands ! Dimanche 20 septembre, 14h30 Manoir de Vaux Eure

Durée 1h15, libre participation sous forme de don à la Fondation du patrimoine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

En partenariat avec la Fondation du patrimoine, l’Espace Musical vous propose un concert exceptionnel de violoncelle-chant, cécilium (*) et guitare.

Un événement spécialement pensé pour le manoir de Vaux : des instruments anciens normands (sur un site historique… normand), un répertoire moderne (en écho à la vocation du lieu d’art contemporain qu’il abrite).

Cerise sur le gâteau, l’Espace musical vous présentera des instruments rarissimes, ainsi que d’autres pépites originaires de notre territoire !

(*) Le cécilium est un instrument à vent à clavier du XIXème siècle, ayant la forme d’un violoncelle, qui n’a pas d’équivalent dans le monde où environ 300 exemplaires seulement sont recensés.

Manoir de Vaux Sentier de Vaux, 27140 Gisors Gisors 27140 Eure Normandie 06 75 80 52 40 https://www.facebook.com/p/Manoir-de-Vaux-Gisors-61577228163416/;https://www.instagram.com/manoirdevaux Entièrement inscrit aux monuments historiques, le Manoir de Vaux est un rare exemple de » maison forte » dont les origines remontent au XIIème siècle.

Il est constitué de plusieurs corps de bâtiments organisés autour d’une cour fermée, formant une enceinte dont chaque angle est ponctué d’une tour ronde : un corps de logis, une chapelle, des écuries, communs et hangars.

Ce domaine seigneurial fortifié s’étend sur plus de 9 hectares en pleine nature, au bord de l’Avenue Verte et à 5 minutes du centre de Gisors.

Ce site exceptionnel abrite un lieu d’art contemporain comprenant l’exposition permanente d’une importante collection d’œuvres de Dado, sur 400m². Considéré par ses pairs comme l’un des plus grands artistes plasticiens du XXème siècle, son œuvre est aujourd’hui présente dans les collections des plus grands musées du monde.

Le lieu comprend également un espace ouvert d’exposition temporaire et la chapelle Saint-Laurent, élue par la mission Bern 2025, accessible à la visite. A 5 minutes du centre-ville de Gisors en voiture. A 8 minutes de la gare. Parking gratuit. Accessible aux personnes à mobilité réduite

En partenariat avec la Fondation du patrimoine, l’Espace Musical vous propose un concert exceptionnel de violoncelle-chant, cécilium () et guitare.

© Guillaume Duprey