Randonnée cyclotouriste 51ème circuit des six cantons Gisors
dimanche 13 septembre 2026 · Gisors
Informations pratiques
Gisors
Randonnée cyclotouriste 51ème circuit des six cantons
1 Avenue Victor Hugo Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 07:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
3 parcours de 30 km , 60 km et 90 km. Cartes de route fournies et itinéraires balisés. Allure libre. Ravitaillement offert à l’accueil et à mi-parcours pour les circuits de 60 km et 90 km. Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents et porter un casque. Inscriptions de 7h à 10h au stade Maurice Tassus, avenue Victor Hugo à Gisors pour la randonnée cyclotouriste. Une marche de 10 km est également proposée avec un départ groupé et accompagné à 9h. .
1 Avenue Victor Hugo Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 32 96 56 59
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English : Randonnée cyclotouriste 51ème circuit des six cantons
L’événement Randonnée cyclotouriste 51ème circuit des six cantons Gisors a été mis à jour le 2026-08-30 par Vexin Normand Tourisme
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