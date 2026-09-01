Informations pratiques

Gisors

Randonnée cyclotouriste 51ème circuit des six cantons

1 Avenue Victor Hugo Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 07:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

3 parcours de 30 km , 60 km et 90 km. Cartes de route fournies et itinéraires balisés. Allure libre. Ravitaillement offert à l’accueil et à mi-parcours pour les circuits de 60 km et 90 km. Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents et porter un casque. Inscriptions de 7h à 10h au stade Maurice Tassus, avenue Victor Hugo à Gisors pour la randonnée cyclotouriste. Une marche de 10 km est également proposée avec un départ groupé et accompagné à 9h. .

1 Avenue Victor Hugo Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 32 96 56 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée cyclotouriste 51ème circuit des six cantons

L’événement Randonnée cyclotouriste 51ème circuit des six cantons Gisors a été mis à jour le 2026-08-30 par Vexin Normand Tourisme