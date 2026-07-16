Concert : répétition publique de l’école municipale de musique, Espace Saint-Barthélémy, L’Aigle

Informations pratiques

Concert : répétition publique de l’école municipale de musique Samedi 19 septembre, 11h00 Espace Saint-Barthélémy Orne

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

L’origine de cette église est assez mal connue cependant sa construction pourrait remonter à 1115.

D’aspect extérieur un peu austère, cette ancienne chapelle est dédiée à Saint Maur et fut desservie par les moines du Prieuré de Saint Sulpice. Elle fut érigée en paroisse jusqu’au 22 juillet 1793 sous le nom de Saint Barthélemy.

Le clocher élancé avec sa lucarne, la voûte intérieure en bois et quelques vestiges de mobilier du XVIIIe siècle sont les éléments les plus remarquables de cet édifice.

Devant le porche se trouve la tombe du Curé insermenté VERDIERE, curé de Saint Martin avant et après son exil sous la Révolution.

Elle est inscrite Monument Historique depuis le 11 juillet 1966.

Un important travail de restauration a été mené à l’intérieur de l’église par l’architecte Daniel LEFEVRE pour en dévoiler ses richesses.

Espace Saint-Barthélémy 3 Rue des Epingliers, 61300 L’Aigle, France L’Aigle 61300 Orne Normandie 0233240830 L’église relevait de l’abbaye Saint-Lhomer de Blois. Elle remplace une église antérieure à l’époque romane, et marque la première implantation chrétienne de la ville. L’édifice actuel fut construit à la fin du XIIe siècle et n’a pas connu d’adjonctions ni de modifications. Les murs sont construits en bloquage de silex, épaulés par des contreforts plats, en poudingue ou grison. L’église se termine par une abside semi-circulaire. La tour est construite en saillie sur le pignon ouest. A la base, elle offrait un porche ouvert qui comportait, sur les trois faces extérieures, une arcade en ogive.

Fermée au public pendant 65 ans, l’église a été désacralisée en transformée en espace culturel.

L’origine de cette église est assez mal connue cependant sa construction pourrait remonter à 1115.

©Ville de L’Aigle