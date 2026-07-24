Septembre Musical de l’Orne Le Jardin Féérique Place Saint-Martin L’Aigle

Informations pratiques

L’Aigle

Septembre Musical de l’Orne Le Jardin Féérique

Place Saint-Martin Eglise Saint-Martin L’Aigle Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 20:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Samedi 5 septembre à 20h Église Saint-Martin de l’Aigle

Opéra Orchestre Normandie Rouen Pierre Dumoussaud, direction

Le jardin féérique

Guy Ropartz Son de cloche (Angélus / Le glas / cloches du soir)

Erik Satie Gymnopédie n°1

Erik Satie Gnossienne n°3

Florent Schmitt Soirs Op.5

Maurice Ravel Ma Mère l’Oye, 5 pièces enfantines

Une musique de paysages, de lumières, de mystères ce concert donne à entendre une France impressionniste où le timbre devient couleur et le silence respiration.

Comme une promenade sensible entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, ce programme explore l’éveil d’une modernité musicale française à travers quatre compositeurs — Ropartz, Satie, Schmitt et Ravel — qui partagent un goût pour la nuance et l’évocation. Avec les orchestrations de David Walter, les célèbres Gymnopédie et Gnossienne de Satie prennent un relief inédit. Schmitt esquisse des soirs embrumés, encore marqués par Wagner, mais déjà tournés vers un Ravel tout proche. C’est ce dernier qui clôt le voyage avec Ma Mère l’Oye, conte musical aux raffinements infinis.

Une soirée portée par une création vidéo du photographe Paul Rousteau, en écho visuel à cette musique impressionniste par essence, et qui ouvre aussi une nouvelle page celle du premier concert de Pierre Dumoussaud à la tête de l’Ensemble de l’Opéra Normandie Rouen, en tant que directeur musical. .

Place Saint-Martin Eglise Saint-Martin L’Aigle 61300 Orne Normandie +33 2 33 26 99 99 info@septembre-musical.com

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English : Septembre Musical de l’Orne Le Jardin Féérique

L’événement Septembre Musical de l’Orne Le Jardin Féérique L’Aigle a été mis à jour le 2026-07-24 par Orne Tourisme