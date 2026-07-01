Visite guidée du musée, Musée Juin 1944, L’Aigle

Informations pratiques

Visite guidée du musée 19 et 20 septembre Musée Juin 1944 Orne

15 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Musée Juin 44 a été inauguré en 1953 dans les dépendances du château de L’Aigle par Madame la Maréchale Leclerc de Hautecloque.

Grâce à une mise en scène audioguidée, les différents tableaux vous plongeront au cœur des événements marquants de la Seconde guerre mondiale et plus particulièrement ceux qui se déroulèrent dans la région.

De l’appel du 18 juin 1940 à la défaite des Allemands, venez découvrir, à travers des reconstitutions de scènes grandeur nature, les différentes reproductions en cire et les voix authentiques des grands personnages de cette période troublée. Ils y sont présentés en grandeur nature afin que vous puissiez profiter pleinement de votre visite à la rencontre du Général De Gaulle, de Roosevelt, de Churchill, du Général Leclerc et bien d’autres… toutes les grandes figures y sont représentées.

Vous replongerez dans la dure réalité de la Seconde guerre mondiale grâce aux extraits sonores authentiques de la BBC ou bien de l’appel du Général de Gaulle, et revivrez les grandes heures de ce conflit planétaire.

Une carte stratégique animée de 36 m² vous présentera la Bataille de Normandie. Vous vivrez en détail la progression des troupes alliées, du Débarquement sur les plages de Normandie le 6 juin 1944 jusqu’à la Libération de L’Aigle le 22 août 1944.

Venez (re)découvrir ce musée qui fut le premier Musée parlant de France.

Musée Juin 1944 Place Fulbert de Beina, 61300 L’Aigle, France L’Aigle 61300 Orne Normandie 0233844444 https://www.ville-laigle.fr/culture-et-animations/musee-et-exposition Château commencé en 1690, occupant l’emplacement de l’ancien donjon d’une forteresse démantelée pendant la guerre de Cent ans. Il est constitué par deux bâtiments en équerre. Chacune des ailes est agrémentée d’avant-corps à frontons triangulaires et courbes, en briques apparentes. Au centre se trouve un escalier en pierre avec rampe en fer forgé Louis XVI. Au nord du château se trouve un petit bâtiment de même style, qui servait autrefois d’écuries et remises.

Le Musée Juin 44 a été inauguré en 1953 dans les dépendances du château de L’Aigle par Madame la Maréchale Leclerc de Hautecloque.

©Ville de L’Aigle