Visite guidée théâtralisée : chronique aiglonne, Hôtel de Ville, L’Aigle

Informations pratiques

Visite guidée théâtralisée : chronique aiglonne Dimanche 20 septembre, 11h00, 14h00, 16h00 Hôtel de Ville Orne

Durée 30 min, 25 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Dans le cadre de son compagnonnage, la compagnie NAGAS propose une visite théâtralisée de la Maire de L’Aigle à travers son grand escalier, sa salle d’honneur, son musée d’instruments de musique… Venez (re)découvrir les histoires, réelles ou inventées, qui ont façonné notre ville.

Hôtel de Ville Place Fulbert de Beina, 61300 L’Aigle L’Aigle 61300 Orne Normandie

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