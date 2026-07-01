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Visite guidée théâtralisée : chronique aiglonne, Hôtel de Ville, L’Aigle

dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville · L'Aigle

Visite guidée théâtralisée : chronique aiglonne, Hôtel de Ville, L’Aigle

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Ville
Adresse
Place Fulbert de Beina, 61300 L'Aigle
Ville
61300 L'Aigle
Département
Orne
Tarif
Durée 30 min, 25 pers. max.

Visite guidée théâtralisée : chronique aiglonne Dimanche 20 septembre, 11h00, 14h00, 16h00 Hôtel de Ville Orne

Durée 30 min, 25 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Dans le cadre de son compagnonnage, la compagnie NAGAS propose une visite théâtralisée de la Maire de L’Aigle à travers son grand escalier, sa salle d’honneur, son musée d’instruments de musique… Venez (re)découvrir les histoires, réelles ou inventées, qui ont façonné notre ville.

Hôtel de Ville Place Fulbert de Beina, 61300 L’Aigle L’Aigle 61300 Orne Normandie
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©Ville de L’Aigle

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