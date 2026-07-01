Visite guidée de la tour de l’église, Église Saint-Martin, L’Aigle

Informations pratiques

Visite guidée de la tour de l’église Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Martin Orne

Départs des visites toutes les 45 min, 10 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’église principale de L’Aigle est placée sous le patronage du grand Evêque de TOURS, mort en 397.

L’édifice forme un ensemble original, mais cependant harmonieux, dû à cinq époques. Son originalité réside dans la stratification architecturale qu’elle renferme : du XIe au XXe siècle, chaque période a laissé une trace. Elle est classée Monument Historique.

L’église fut fondée au XIe siècle par les Seigneurs de L’Aigle. De cette époque, date la tour de l’Horloge et l’abside. En 1425, la chapelle du Rosaire fut construite puis transformée et agrandie de 1494 à 1499 dans le style gothique flamboyant pour former le côté nord, en même temps que l’on construisait la grosse tour dont le rez-de-chaussée forma la première travée de ce bas-côté.

De 1546 à 1552, l’église s’agrandi au sud sous la forme d’une nef latérale indépendante du restant de l’édifice. En 1567, l’église fut saccagée puis réaménagée en 1583. Il y eut peu de modifications au XVIIe siècle et XVIIIe siècle. Le retable fut installé en 1655. Pendant la Révolution, elle devint Temple de la Raison et de l’Etre Suprême, lieu de réunion et entrepôt.

Vers 1890, l’abbé GONTIER fit modifier les volumes de l’église en faisant construire une voûte en briques creuses sur la nef et le chœur et installa dans l’église un mobilier néo-gothique (autels latéraux, table de communion, lustre…).

En 1935, l’abbé GIRARD entrepris d’importants travaux de restauration du mobilier : suppression des éléments néo-gothiques, aménagement de l’orgue, création de vitraux et de mobilier. En 1944, l’église est épargnée par les bombardements, mais toutes les verrières sud furent détruites.

L’abbé GIRARD commanda alors un vaste programme de vitraux à Max INGAND et décida de garnir les baldaquins vides de la façade sud avec des œuvres d’artistes contemporains. Il fit appel à BARILLET, Jean LAMBERT-RUCKI qui fit également des statues pour l’intérieur de l’église, à Paul CORNET, Hubert YENCESSE, Paul BELMONDO et Raymond MARTIN. L’église possède donc actuellement un ensemble exceptionnel d’œuvres de l’entre-deux-guerres.

Après deux ans de travaux, l’église Saint-Martin a retrouvé tout son éclat grâce à la restauration de ses façades, de la toiture sud et du bas-côté, préservant ainsi ce patrimoine remarquable.

Église Saint-Martin Place Saint Martin, 61300 L’Aigle, France L’Aigle 61300 Orne Normandie 02 33 84 44 44 http://www.ville-laigle.fr Edifice d’origine romane ayant subi, au cours des siècles, des aménagements et des reconstructions partielles, dont les plus spectaculaires datent du XVIe siècle. L’église fut fondée au XIe siècle. De cette époque datent la tour de l’horloge et l’abside. En 1425, construction de la chapelle du Rosaire, transformée et agrandie de 1494 à 1499 dans le style gothique flamboyant pour former le bas-côté nord. A la même époque, construction de la grosse tour dont le rez-de-chaussée forma la première travées de ce bas-côté. De 1546 à 1552, agrandissement de l’église vers le sud, avec une nef latérale indépendante du reste de l’édifice. En 1567, l’église fut saccagée puis reconstruite en 1583. Pendant la Révolution, elle devint Temple de la Raison. Vers 1890, les volumes sont modifiés par la construction d’une voûte en briques creuses sur la nef et le choeur. A cette époque, installation d’un mobilier néo-gothique. En 1944, toutes les verrières sud furent détruites. Un vaste programme de vitraux fut commandé à Max Ingrand. Les baldaquins vides de la façade sud furent garnis d’oeuvres contemporaines. Jean Lambert-Rucki réalisa des statues. D’autres artistes participèrent à la réalisation d’oeuvres pour l’édifice : Paul Cornet, Hubert Yencesse, Paul Belmondo, Raymond Martin. L’église a connu une période de restauration, entre 2021 et 2025.

L’église principale de L’Aigle est placée sous le patronage du grand Evêque de TOURS, mort en 397.

©Ville de L’Aigle