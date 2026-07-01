Exposition permanente de la météorite, Musée Juin 1944, L’Aigle

Informations pratiques

Exposition permanente de la météorite 19 et 20 septembre Musée Juin 1944 Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le 26 avril 1803, une forte explosion se fait entendre au-dessus de L’Aigle, et une pluie de pierres s’abat autour de la ville… Une météorite s’est fragmentée dans l’atmosphère et ce sont des milliers de pierres météoriques qui tombent au sol.

La nouvelle arrive à Paris, où le ministre de l’Intérieur dépêche le scientifique Jean-Baptiste Biot pour procéder à une enquête. L’étude de Biot permit de démontrer pour la première fois l’origine extra-terrestre des météorites.

La météorite de L’Aigle entre alors dans l’Histoire des sciences…

Musée Juin 1944 Place Fulbert de Beina, 61300 L’Aigle, France L’Aigle 61300 Orne Normandie 0233844444 https://www.ville-laigle.fr/culture-et-animations/musee-et-exposition Château commencé en 1690, occupant l’emplacement de l’ancien donjon d’une forteresse démantelée pendant la guerre de Cent ans. Il est constitué par deux bâtiments en équerre. Chacune des ailes est agrémentée d’avant-corps à frontons triangulaires et courbes, en briques apparentes. Au centre se trouve un escalier en pierre avec rampe en fer forgé Louis XVI. Au nord du château se trouve un petit bâtiment de même style, qui servait autrefois d’écuries et remises.

Le 26 avril 1803, une forte explosion se fait entendre au-dessus de L’Aigle, et une pluie de pierres s’abat autour de la ville… Une météorite s’est fragmentée dans l’atmosphère et ce sont des de qui …

©Ville de L’Aigle