Circuit en autonomie : à la découverte des trésors cachés de L’Aigle, Hôtel de Ville, L’Aigle

Informations pratiques

Circuit en autonomie : à la découverte des trésors cachés de L’Aigle 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ce circuit propose une découverte originale du patrimoine de L’Aigle. Des détails architecturaux perchés aux demeures discrètes dissimulées derrière les façades, elle invite à lever les yeux, à regarder autrement et à redécouvrir les richesses souvent méconnues de la ville. Une promenade au cœur des secrets du paysage urbain aiglon.

Hôtel de Ville Place Fulbert de Beina, 61300 L’Aigle L’Aigle 61300 Orne Normandie

Ce circuit propose une découverte originale du patrimoine de L’Aigle. Des détails architecturaux perchés aux demeures discrètes dissimulées derrière les façades, elle invite à lever les yeux, à et à…

©Ville de L’Aigle