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AGENDA · L'Aigle

Circuit en autonomie : à la découverte des trésors cachés de L’Aigle, Hôtel de Ville, L’Aigle

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville · L'Aigle

Circuit en autonomie : à la découverte des trésors cachés de L’Aigle, Hôtel de Ville, L’Aigle

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Ville
Adresse
Place Fulbert de Beina, 61300 L'Aigle
Ville
61300 L'Aigle
Département
Orne

Circuit en autonomie : à la découverte des trésors cachés de L’Aigle 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ce circuit propose une découverte originale du patrimoine de L’Aigle. Des détails architecturaux perchés aux demeures discrètes dissimulées derrière les façades, elle invite à lever les yeux, à regarder autrement et à redécouvrir les richesses souvent méconnues de la ville. Une promenade au cœur des secrets du paysage urbain aiglon.

Hôtel de Ville Place Fulbert de Beina, 61300 L’Aigle L’Aigle 61300 Orne Normandie
Ce circuit propose une découverte originale du patrimoine de L’Aigle. Des détails architecturaux perchés aux demeures discrètes dissimulées derrière les façades, elle invite à lever les yeux, à et à…

©Ville de L’Aigle