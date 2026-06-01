Concert reprises rock – The Lonely Stone, 46 rue des Boulangers Paris 5, Paris

Concert reprises rock – The Lonely Stone Dimanche 21 juin, 19h00 46 rue des Boulangers Paris 5 Paris

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Nombreuses reprises des Rolling Stones, mais aussi d’Aerosmith, de RHCP, d’AC/DC, de Pink Floyd, de Jimi Hendrix, de Police, de Johnny Hallyday, etc.

46 rue des Boulangers Paris 5 46 rue des Boulangers 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France https://www.youtube.com/watch?v=XAT_ePDOqAw Métro Cardinal Lemoine

Nombreuses reprises des Rolling Stones, mais aussi d’Aerosmith, de RHCP, d’AC/DC, de Pink Floyd, de Jimi Hendrix, de Police, de Johnny Hallyday, etc.

©Frank Perrin