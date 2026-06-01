Concert reprises rock – The Lonely Stone, 46 rue des Boulangers Paris 5, Paris
Concert reprises rock – The Lonely Stone, 46 rue des Boulangers Paris 5, Paris dimanche 21 juin 2026.
Concert reprises rock – The Lonely Stone Dimanche 21 juin, 19h00 46 rue des Boulangers Paris 5 Paris
50
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00
Nombreuses reprises des Rolling Stones, mais aussi d’Aerosmith, de RHCP, d’AC/DC, de Pink Floyd, de Jimi Hendrix, de Police, de Johnny Hallyday, etc.
46 rue des Boulangers Paris 5 46 rue des Boulangers 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France https://www.youtube.com/watch?v=XAT_ePDOqAw Métro Cardinal Lemoine
Nombreuses reprises des Rolling Stones, mais aussi d’Aerosmith, de RHCP, d’AC/DC, de Pink Floyd, de Jimi Hendrix, de Police, de Johnny Hallyday, etc.
©Frank Perrin
À voir aussi à Paris (Paris)
- Stage de dessin du portrait Musée du Louvre Paris 1 juin 2026
- Nos cours vous ouvrent leurs portes Conservatoire municipal Claude Debussy – La Jonquière PARIS 1 juin 2026
- Marilyn. Portrait d’une enfant radieuse Galerie de l’Instant Paris 1 juin 2026
- Sabaa Tahir à la Fnac Forum des Halles ! SUR INSCRIPTION Fnac Forum des Halles Paris 1 juin 2026
- Crépuscules Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS 2 juin 2026