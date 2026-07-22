Concert Requiem à 8 voix Vox Cantoris Place Albert Rigoulet La Réole
dimanche 27 septembre 2026 · Place Albert Rigoulet · La Réole
Informations pratiques
La Réole
Concert Requiem à 8 voix Vox Cantoris
Place Albert Rigoulet Eglise Saint Pierre La Réole Gironde
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 16:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Né d’une découverte au Mexique, ce projet restitue l’Office des défunts et le Requiem à 8 voix de Sebastián López de Velasco grâce aux éditions madrilènes de 1628 conservées à la Bibliothèque Nationale d’Espagne. Vox Cantoris redonne vie à une œuvre majeure du premier baroque ibérique, d’une polychoralité raffinée, l’un des sommets oubliés de la musique sacrée espagnole. .
Place Albert Rigoulet Eglise Saint Pierre La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 58 48 42 festival@lesrichesheuresdelareole.fr
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English : Concert Requiem à 8 voix Vox Cantoris
L’événement Concert Requiem à 8 voix Vox Cantoris La Réole a été mis à jour le 2026-07-17 par OT de l’Entre-deux-Mers
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