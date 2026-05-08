Saumur

Concert Requiem de Duruflé Chœur Ad Cælum

Place Saint-Pierre Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 18:30:00

fin : 2026-05-08 19:45:00

Date(s) :

2026-05-08

Le Choeur Ad Cælum est un chœur de jeunes angevins qui souhaite transmettre le Beau à travers la musique. Programme musical pour orgue et chœur autour du Requiem de Maurice Duruflé.

Dès sa création en 1947, le Requiem de Maurice Duruflé s’impose comme un chef-d’œuvre de la musique française du XXe siècle. Son originalité provient des thèmes grégoriens traditionnels de la messe des morts que le compositeur utilise tout du long des neuf mouvements. C’est une œuvre bouleversante qui saisit l’auditeur au plus profond de son âme et l’amène à vivre une réflexion musicale autour de la mort…et de la vie.

Plus d’informations sur le site internet suivant www.choeuradcaelum.com

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 8 mai 2026 de 18h30 à 19h45. .

Place Saint-Pierre Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 71 01 36 71 choeur.adcaelum@gmail.com

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English :

The Choeur Ad Cælum is a choir of young Angevins who wish to transmit Beauty through music. Musical program for organ and choir based on Maurice Duruflé’s Requiem.

L’événement Concert Requiem de Duruflé Chœur Ad Cælum Saumur a été mis à jour le 2026-04-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME