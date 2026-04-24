Concert Requiem de Verdi Ferrières Martigues
Concert Requiem de Verdi Ferrières Martigues samedi 30 mai 2026.
Martigues
Concert Requiem de Verdi
Samedi 30 mai 2026 de 20h à 21h30. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 21:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Le Choeur philharmonique de Martigues vous invite à découvrir Requiem de Verdi . Assistez à ce concert exceptionnel, au Théâtre des Salins. Billetterie à l’Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues, dans le quartier de l’île.
Concert intitulé Requiem de Verdi par 3 chœurs le Chœur Philharmonique de Martigues, l’Ensemble Vocal Philharmonia de Marseille et la chorale Citharista de La Ciotat sous la direction de Jean-claude LATIL. Sur scène 140 choristes, 4 solistes et un orchestre de 60 musiciens. .
Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com
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English :
The Choeur philharmonique de Martigues invites you to discover ‘Requiem de Verdi’. Attend this exceptional concert at the Théâtre des Salins. Tickets at the Martigues Tourist and Leisure Office, in the Ile district.
L’événement Concert Requiem de Verdi Martigues a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Martigues
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