Concert « Résonances romanes » de Michel Desmier, Prieuré de Serrabona, Boule-d’Amont
dimanche 20 septembre 2026 · Prieuré de Serrabona · Boule-d'Amont
Informations pratiques
Concert « Résonances romanes » de Michel Desmier Dimanche 20 septembre, 17h30 Prieuré de Serrabona Pyrénées-Orientales
Gratuit, sur réservation. Limité à 10 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Vivez une expérience sonore et méditative à la harpe, dans l’atmosphère intimiste de l’église éclairée à la lueur des bougies. Proposée par Michel Desmier-Oliveres, cette parenthèse musicale invite à une écoute contemplative tout en révélant l’acoustique exceptionnelle et les volumes romans de l’édifice.
La prestation est ponctuée par la lecture de poèmes et de textes lyriques consacrés à la Catalogne romane et à Serrabona, en catalan et en français.
Durée : 30 minutes.
Prieuré de Serrabona Boule-d’Amont, 66130 Boule-d’Amont, France Boule-d’Amont 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 63 53 04 »}, {« type »: « email », « value »: « prieuredeserrabona@cd66.fr »}]
Expérience sonore à la harpe, ce moment musical et méditatif se déroule dans l’église, à la lueur des bougies. Cette expérience sonore proposée par Michel Desmier-Oliveres, invite le public à une et …
© Michel Desmier
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