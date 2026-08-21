Concert « Résonances romanes » de Michel Desmier, Prieuré de Serrabona, Boule-d’Amont

Informations pratiques

Concert « Résonances romanes » de Michel Desmier Dimanche 20 septembre, 17h30 Prieuré de Serrabona Pyrénées-Orientales

Gratuit, sur réservation. Limité à 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Vivez une expérience sonore et méditative à la harpe, dans l’atmosphère intimiste de l’église éclairée à la lueur des bougies. Proposée par Michel Desmier-Oliveres, cette parenthèse musicale invite à une écoute contemplative tout en révélant l’acoustique exceptionnelle et les volumes romans de l’édifice.

La prestation est ponctuée par la lecture de poèmes et de textes lyriques consacrés à la Catalogne romane et à Serrabona, en catalan et en français.

Durée : 30 minutes.

Prieuré de Serrabona Boule-d’Amont, 66130 Boule-d’Amont, France Boule-d’Amont 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 63 53 04 »}, {« type »: « email », « value »: « prieuredeserrabona@cd66.fr »}]

Expérience sonore à la harpe, ce moment musical et méditatif se déroule dans l’église, à la lueur des bougies. Cette expérience sonore proposée par Michel Desmier-Oliveres, invite le public à une et …

© Michel Desmier