Exposition « Regards sur Serrabona et la Catalogne romane » de Michel Desmier, Prieuré de Serrabona, Boule-d’Amont

Informations pratiques

Exposition « Regards sur Serrabona et la Catalogne romane » de Michel Desmier 19 et 20 septembre Prieuré de Serrabona Pyrénées-Orientales

Gratuit. Limité à 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T00:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Exposition vidéoprojetée sur les murs de la nef, des photographies de Michel Desmier, des sculptures romanes de Serrabona et présentées en résonance avec des photographies de chapiteaux et de sculptures de la Catalogne Romane.

Prieuré de Serrabona Boule-d’Amont, 66130 Boule-d’Amont, France Boule-d’Amont 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie

Exposition vidéoprojetée sur les murs de la nef, des photographies de Michel Desmier, des sculptures romanes de Serrabona et présentées en résonance avec des photographies de chapiteaux et de de la…

© Michel Desmier