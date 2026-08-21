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Exposition « Regards sur Serrabona et la Catalogne romane » de Michel Desmier, Prieuré de Serrabona, Boule-d’Amont

samedi 19 septembre 2026 · Prieuré de Serrabona · Boule-d'Amont

Exposition « Regards sur Serrabona et la Catalogne romane » de Michel Desmier, Prieuré de Serrabona, Boule-d’Amont

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Prieuré de Serrabona
Adresse
Boule-d'Amont, 66130 Boule-d'Amont, France
Ville
66130 Boule-d'Amont
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
Gratuit. Limité à 10 personnes.

Exposition « Regards sur Serrabona et la Catalogne romane » de Michel Desmier 19 et 20 septembre Prieuré de Serrabona Pyrénées-Orientales

Gratuit. Limité à 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T00:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Exposition vidéoprojetée sur les murs de la nef, des photographies de Michel Desmier, des sculptures romanes de Serrabona et présentées en résonance avec des photographies de chapiteaux et de sculptures de la Catalogne Romane.

Prieuré de Serrabona Boule-d’Amont, 66130 Boule-d’Amont, France Boule-d’Amont 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie
Exposition vidéoprojetée sur les murs de la nef, des photographies de Michel Desmier, des sculptures romanes de Serrabona et présentées en résonance avec des photographies de chapiteaux et de de la…

© Michel Desmier

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